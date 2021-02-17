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جنوب إفريقيا تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح "جونسون آند جونسون"

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جنوب إفريقيا تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح "جونسون آند جونسون" جنوب إفريقيا تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح "جونسون آند جونسون"

مصراوي Masrawy

06:57 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كيب تاون - (د ب أ)

بدأت دولة جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية بالمجال الصحي، بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 80 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون".

وتأخر إطلاق برنامج التطعيم لمدة أسبوعين بعد أن تبين أن لقاح أسترازينيكا، الذي اشترته جنوب إفريقيا في البداية، أقل فعالية ضد السلالة المتحورة الجديدة من التي تفشت في البلاد.

وكان الرئيس سيريل رامافوسا ضمن أول من تلقوا اللقاح، وذلك في مستشفى بالقرب من كيب تاون بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال رامافوسا بعد تلقيه اللقاح: "يمثل هذا اليوم علامة فارقة حقيقية بالنسبة لنا كجنوب أفريقيين، حيث وصلت اللقاحات أخيرًا إلى هنا ويتم تقديمها للمواطنين".

وقالت إن جنوب إفريقيا اشترت 9 ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" الذي يتم إعطاء جرعة واحدة منه، والذي ثبتت فعاليته ضد السلالة "501 واي.في2" المنتشرة حاليا في جنوب إفريقيا.

يذكر أن جنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تضررًا من كوفيد-19 في القارة الإفريقية، حيث سجلت نحو 5ر1 مليون إصابة بالفيروس، فضلاً عن أكثر من 45 ألف حالة وفاة.

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