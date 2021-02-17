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السفير "المالكي" يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي

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السفير "المالكي" يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي السفير "المالكي" يقدم أوراق اعتماده للرئيس المكسيكي

السفير

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، خلال استقباله للسفير في القصر الرئاسي في المكسيك.

ونقل السفير المالكي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال.

من جانبه، عبّر الرئيس أوبرادور عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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