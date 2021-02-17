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"العثيم": "بنك المنشآت" سيكون مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية

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"العثيم": "بنك المنشآت" سيكون مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية "العثيم": "بنك المنشآت" سيكون مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية
أكد أن القرار الملكي يؤكد سير القيادة بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2030

نوه رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم إلى أهمية موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي المنشود لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليواصل مساهماته في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وقال العثيم إن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل مظلة متكاملة لجميع الحلول التمويلية المواكبة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذا القطاع الحيوي، والتي من شأنها المساعدة في تحقيق بيئة محفزة لتحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار.

وأضاف العثيم أن البنك يمثل إضافة إلى منظومة المؤسسات المالية الداعمة في المملكة من حيث إنه يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة إلى تأسيس فروع.

وأشار العثيم إلى أن الاهتمام المتعاظم والمتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمواطنين كافة، ولقطاعات الأعمال عامة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ يؤكد السير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولًا لرؤية المملكة 2030.

وختم العثيم تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.شركة عبد الله العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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