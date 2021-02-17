أخبار عاجلة

اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا -
بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات وآسيا

Print
إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وآسيا إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات وآسيا
بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا

إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وآسيا

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 إلى يونيو المقبل، مع إقامتها بنظام التجمع بعد أن كانت مقررة في مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا.


جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة شين مانجيل الأمين العام المساعد لشؤون كرة القدم في الاتحاد الآسيوي، وممثلي الاتحادات الوطنية للمجموعة السابعة؛ وهي اتحادات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وأوضح الأمين العام أن الاتحاد الآسيوي قرر تنظيم التصفيات وبشكل رسمي في يونيو بنظام التجمع، مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة وفق معايير وشروط ومتطلبات حددها الاتحاد الآسيوي؛ منها الاشتراطات الصحية والتنظيمية.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وآسيا

إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وآسيا

إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وآسيا

إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وآسيا

شبكة عيون الإخبارية