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بلوحات رائعة.. "الثقافة" تُثري مطار عرعر الجديد بالفنون

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بلوحات رائعة.. "الثقافة" تُثري مطار عرعر الجديد بالفنون بلوحات رائعة.. "الثقافة" تُثري مطار عرعر الجديد بالفنون
برنامج منوع في أروقته وممرّاته وصالاته

بلوحات رائعة..

شاركت وزارة الثقافة في افتتاح مطار عرعر الجديد الذي نظّمته الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، ودشنه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك عبر تنفيذها لبرنامج ثقافي منوع في أروقة المطار الجديد وممراته وصالات الانتظار.

وتمثّلت مشاركة الوزارة في وضع لوحات فنيّة دائمة في صالات المطار وأروقته، إضافةً إلى توفير أنشطة ثقافية تستمر لخمسة أيام ابتداءً من يوم الافتتاح، وتشمل إنشاء ركن للخط العربي يُعرّف بهذا الفن الأصيل وجمالياته، وتأمين فرق موسيقية لعزف الموسيقا الحيّة لخلق أجواء مميزة للمسافرين خلال فترات الانتظار.


وتهدف وزارة الثقافة من هذه المشاركة إلى تعزيز مفهوم "الثقافة نمط حياة" عبر تفعيل المساحات في المطار وإثرائها بالمحتوى الثقافي الذي يُسهم في توفير التغذية الجمالية لمرتادي المطار والمسافرين، إلى جانب ما توفره من مساحة للفنانين والمبدعين السعوديين تسمح لهم بتقديم أعمالهم الفنية في فضاء مفتوح.وزارة الثقافة مطار عرعر الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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