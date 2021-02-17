حدث في 8 ساعات| تجريم عمل الباعة الجائلين بالسكة الحديد.. وهذا موعد نهاية أخطاء فواتير الكهرباء

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة لزيارة باكستان، وتوجيه رئيس الوزراء الحكومة بالتواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، وتعرض القاهرة لـ "عاصفة الأمل" المصاحبة للرمال والأتربة، مع ذروة انخفاض الحرارة اليوم ونصائح الأرصاد للمواطنين، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على تجريم عمل الباعة الجائلين داخل السكة الحديد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: