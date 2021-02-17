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حدث في 8 ساعات| تجريم عمل الباعة الجائلين بالسكة الحديد.. وهذا موعد نهاية أخطاء فواتير الكهرباء

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مصراوي Masrawy

06:56 م الأربعاء 17 فبراير 2021

حدث في 8 ساعات| تجريم عمل الباعة الجائلين بالسكة الحديد.. وهذا موعد نهاية أخطاء فواتير الكهرباء

مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت ، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، تلقي الرئيس عبدالفتاح دعوة لزيارة باكستان، وتوجيه رئيس الوزراء بالتواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، وتعرض القاهرة لـ "عاصفة الأمل" المصاحبة للرمال والأتربة، مع ذروة انخفاض الحرارة اليوم ونصائح الأرصاد للمواطنين، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على تجريم عمل الباعة الجائلين داخل السكة الحديد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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