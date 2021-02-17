ثلوج وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 48 ساعة

مصراوي Masrawy
06:56 م الأربعاء 17 فبراير 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 48 ساعة مقبلة يومي الخميس والجمعة.
وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس على النحو التالي:
الخميس
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية) على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح) على فترات متقطعة.
- فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.
الجمعة
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - العرش- كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).
- نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.