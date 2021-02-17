ثلوج وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 48 ساعة

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 48 ساعة مقبلة يومي الخميس والجمعة.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس على النحو التالي:

الخميس

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية) على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح) على فترات متقطعة.

- فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

الجمعة

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - العرش- كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

- نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.