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خلافات مالية مهدت الطريق.. النيابة تحقق في اتهام سائق "توك توك" بقتل صديقه

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خلافات مالية مهدت الطريق.. النيابة تحقق في اتهام سائق "توك توك" بقتل صديقه خلافات مالية مهدت الطريق.. النيابة تحقق في اتهام سائق "توك توك" بقتل صديقه

مصراوي Masrawy

06:59 م الأربعاء 17 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي:

تحقق نيابة الهرم، في واقعة اتهام مع شخص بقتل صديقه بسبب خلافات مالية.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات حول واقعة اتهام سائق توك توك بقتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة في الهرم، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تشاجر مع صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، متعلقة بسداد مبلغ مالي.

وكشفت التحريات أن المتهم سدد طعنة نافذة للمجني عليه، ما أدى إلى مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

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