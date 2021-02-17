نقل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى

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لندن - (بي بي سي)

أعلن القصر الملكي البريطاني إن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، نقل إلى المستشفى كـ"إجراء احترازي" عقب شعوره بوعكة صحية.

وبحسب البيان الصادر عن قصر باكنجهام فإن الأمير، البالغ من العمر 99 عامًا، سيبقى في المستشفى لبضعة أيام للراحة ولمراقبة حالته الصحية.

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لبضعة أيام للمراقبة والراحة".

وتقاعد الأمير فيليب في أغسطس 2017، بعد أن شارك في أكثر من 22000 مشاركة رسمية عامة منذ تولي زوجته العرش عام 1952. ويواصل مرافقة الملكة حسب رغبته في بعض المناسبات العامة.