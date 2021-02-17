أخبار عاجلة

اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا -
بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"أمطروه بوابل من الرصاص".. كشف لغز جثة الزراعات في الغربية

Print
"أمطروه بوابل من الرصاص".. كشف لغز جثة الزراعات في الغربية "أمطروه بوابل من الرصاص".. كشف لغز جثة الزراعات في الغربية

مصراوي Masrawy

06:39 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية القبض على عاطلين قتلا مسجل خطر بوابل من الرصاص بسبب خلافات مالية بالغربية.

تلقى مركز سمنود بلاغا بالعثور على جثة عاطل 28 سنة له معلومات جنائية بأرض زراعية بجانب طريق فرعي بدائرة المركز وبجوارها دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان (18 و25 ) سنة لأحدهما معلومات جنائية مقيمان دائرة مركز المحلة.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما على إثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور واستعان بالثاني لتأمين الطريق أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله ولدى وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيار ناري من بندقية خرطوش فأودى بحياته واستولي منه على " طبنجة ومبلغ مالي".

وتم بإرشاد المتهمان ضبط البندقية الخرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة " -الطبنجة وجزء من المبلغ المالي المستولي عليهم من المجني عليه وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

شبكة عيون الإخبارية