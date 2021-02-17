أخبار عاجلة

اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا -
بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في الجيزة والدقهلية

Print
كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في الجيزة والدقهلية كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في الجيزة والدقهلية

مصراوي Masrawy

06:28 م الأربعاء 17 فبراير 2021


كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في محافظتي الجيزة والدقهلية.

بنطاق مديرية أمن الجيزة ضُبط عاطل 29 سنة بدائرة قسم الأهرام لتعديه على نجار مسلح 24 سنة، بمطواة فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

وبمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم.

كما ضُبط نقاش، 54 سنة، بدائرة قسم الأهرام لتعديه على عامل 41 سنة، بـ "كتر" فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بالزواج من مطلقة العامل واعترف بالواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وفي سياق متصل تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بالعثور على ربة منزل مقتولة.

وتوصلت التحقيقات أن سائق توك توك 35 سنة بدائرة مركز المنصورة وراء الواقعة لتعديه على زوجة والده "ربة منزل 55 سنة بسكين فأودى بحياتها لخلافات عائلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة في الحادث.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

شبكة عيون الإخبارية