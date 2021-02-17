كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في الجيزة والدقهلية

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض 3 جرائم قتل بسبب خلافات مالية وأسرية في محافظتي الجيزة والدقهلية.

بنطاق مديرية أمن الجيزة ضُبط عاطل 29 سنة بدائرة قسم الأهرام لتعديه على نجار مسلح 24 سنة، بمطواة فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

وبمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة وتحرر المحضر اللازم.

كما ضُبط نقاش، 54 سنة، بدائرة قسم الأهرام لتعديه على عامل 41 سنة، بـ "كتر" فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بالزواج من مطلقة العامل واعترف بالواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وفي سياق متصل تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بالعثور على ربة منزل مقتولة.

وتوصلت التحقيقات أن سائق توك توك 35 سنة بدائرة مركز المنصورة وراء الواقعة لتعديه على زوجة والده "ربة منزل 55 سنة بسكين فأودى بحياتها لخلافات عائلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة في الحادث.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.