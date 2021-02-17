وزير الإنتاج الحربي: تسخير كل الإمكانات لتنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن الوزارة ستسخر كل إمكاناتها ومنتجاتها من أجل خدمة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أنه تم إرسال قائمة بهذه المنتجات لكل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما يتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع القطاع الخاص لتوفير جميع احتياجات المشروع من منتجات الصناعة الوطنية.

حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ومسئولي وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع.