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ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل السباق السابع عشر

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شمل أربعة أشواط

ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل السباق السابع عشر

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، حفل سباقه السابع عشر لهذا العام، الأربعاء، بدعم مجموعة سلامات الطبية.

وشمل الحفل، أربعة أشواط إذ توّج الجواد "يستاهل الطيب" بشوط الكأس الرئيسي لمالكه عبدالله راشد الشمري والمدرب بندر الدهيش وخياله عبدالله العضيب، وفاز بالمركز الأول بالشوط الأول الجواد "توركان" للمالك بندر طلال الشريم وبالخيال رائد الفيروز والمدرب محمد التبيناوي.


فيما حقق الجواد "وارث المجد" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك خميس راشد الشمري والخيال عبدالله العضيب والمدرب بندر الدهيش، كما فازت الفرس "بنت سمايا" بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث للمالك عبدالله راشد الشمري والخيال عبدالله العضيب والمدرب بندر الدهيش.

وفي ختام الحفل، سلم المدير التنفيذي بمجموعة سلامات الطبية الدكتور فهد العتيبي، ومدير عام الميدان بندر التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.

ميدان الفروسية منطقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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