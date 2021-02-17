المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعقد اجتماعه الأول

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ناقش آليات تنفيذ الاستحقاق الانتخابي

عقد المجلس الرئاسي الليبي الجديد اجتماعه الأول، اليوم الأربعاء، بمقره المؤقت في مدينة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، وبمشاركة عبر الاتصال عن بعد من قبل عضو المجلس موسى الكوني.

وقدم رئيس وأعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، أطيب التهاني لأبناء الشعب الليبي بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، التي تزامنت مع اتفاق الليبيين على إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، والمضي قدماً نحو الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور استهلت بضرورة العمل على حث رئيس الوزراء بتشكيل حكومته في المدة المحددة، وفق ما جاء في مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وناقش المجلس أيضاً خلال الاجتماع آليات تنفيذ ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقرر تنظيمه بحلول‏ الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.المجلس الرئاسي الليبي