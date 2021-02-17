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120 ثانية ترصد جهود الداخلية واستعداداتها لمواجهة موجة الطقس السيئ()

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120 ثانية ترصد جهود الداخلية واستعداداتها لمواجهة موجة الطقس السيئ(فيديو) 120 ثانية ترصد جهود الداخلية واستعداداتها لمواجهة موجة الطقس السيئ()

مصراوي Masrawy

06:07 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية يرصد جهود الوزارة في مواجهة موجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة في إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن، لاسيما المحافظات التي تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيئ على تنفيذها، وذلك من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخي الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية .

وقد لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات، استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

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