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‏‏غزة استقبلت اليوم أول شحنة من لقاح كورونا

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‏‏غزة استقبلت اليوم أول شحنة من لقاح كورونا ‏‏غزة استقبلت اليوم أول شحنة من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:04 م الأربعاء 17 فبراير 2021

غزة - (ا ف ب)

‏أفاد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون بأن أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وصلت إلى غزة، اليوم الأربعاء عبر "معبر بيتونيا". وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أكدت سابقًا، أن إسرائيل تمنع إدخال اللقاحات للقطاع، معتبرة ذلك "تعسفيَا". وسجلت المنطقة حتى صباح الأربعاء نحو 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة.

وصلت الأربعاء أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى غزة، وفق ما أعلنه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، والذي تديره حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس) بعد أن وافقت إسرائيل على نقلها عبر أحد معابرها الحدودية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الأربعاء إنها أعادت "إرسال ألفي جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي عن "وصول 2000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك-في قادمة من وزارة الصحة في رام الله عبر معبر كرم أبو سالم". وستخصص هذه الكمية للطواقم الطبية.

وأكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق (كوغات) صباح الأربعاء الخطوة بقولها: "دخل صباح اليوم عبر معبر بيتونيا ألف لقاح سبوتنيك-في قدمتها لنقلها إلى قطاع غزة بناء على طلب السلطة الفلسطينية وبموافقة المستوى السياسي".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أكدت الاثنين أن إسرائيل تمنع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك "تعسفيًا". وردت "كوغات" أن "الطلب قيد الفحص وبانتظار موافقة المستوى السياسي".

وسجل في قطاع غزة حتى صباح الأربعاء نحو 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة، في حين أحصت الضفة الغربية حتى ظهر الثلاثاء نحو 116 ألف إصابة و1403 وفيات.

وأعلنت الفلسطينية ظهر الإثنين إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة. وكان يفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية.

وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي عشرة آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها.

وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.

ونقلت إسرائيل التي بدأت في 19 ديسمبر حملة التلقيح على أراضيها، إلى الجانب الفلسطيني، ألفي جرعة من لقاح موديرنا من أصل خمسة آلاف وافقت عليها.

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مصراوي Masrawy

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