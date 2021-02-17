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إطلالات اليوم: ياسمين صبري بفستان أحمر.. وهبة مجدي جذابة

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إطلالات اليوم: ياسمين صبري بفستان أحمر.. وهبة مجدي جذابة إطلالات اليوم: ياسمين صبري بفستان أحمر.. وهبة مجدي جذابة

مصراوي Masrawy

06:00 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأحمر، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي تيشرت باللون الأبيض مع بليزر باللون البيبي بلو مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

ظهرت الفنانة منة فضالي بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذا باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.

- داليا مصطفى:

تألقت الفنانة داليا مصطفى بفستان باللوني الأسود من أعلى والأحمر والأزرق من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- كارمن سليمان:

أما المطربة كارمن سليمان ارتدت تيشرت باللون الموف الفاتح مزينا بطلعات باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعلاها منسدلا.

- ريهام أمين:

كما ارتدت الفنانة ريهام أمين بلوفر باللون البيبي بلو، مع بنطلون باللون البيج، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

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