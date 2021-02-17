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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ)

دعا ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران في ختام اجتماعات استمرت يومين، إلى وقف التدخل الخارجي في شؤون سوريا، وتناولت المحادثات بين ممثلي الدول الثلاث سبل تحريك المحادثات المتوقفة بشأن صياغة دستور جديد في سوريا.

كما دعا ممثلو الدول الثلاث في إعلان مشترك اليوم الأربعاء، عقب الاجتماعات التي عقدت في منتج سوتشي الروسي، إسرائيل، عدو إيران اللدود، إلى وقف شن هجمات على سوريا، والتي قالوا إنها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكا للقانون الدولي.

يشار إلى أن إسرائيل تشن هجمات على نحو منتظم على أهداف في الجارة سوريا التي مزقتها الحرب، في محاولة للتصدي للنفوذ الإيراني هناك.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في هجمات صاروخية شنتها إسرائيل هذا الأسبوع، استهدفت مواقع سورية تديرها قوات النظام السوري ومليشيات تدعمها إيران.

وفي ما يتعلق بالدستور الجديد في سوريا، قال المسؤولون الثلاثة إن العمل في هذا الإطار يجب أن يقوم على "الرغبة في التسوية والمحادثات البنَاءة، دون وضع مواعيد نهائية يحددها الخارج." وأضافوا أنه في هذه الحالة فقط يمكن لجميع أعضاء لجنة صياغة الدستور في سورية التوصل لاتفاق.

وبدأت لجنة صياغة الدستور في سوريا، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، عمليا في أواخر عام 2019 بهدف تمهيد الطريق أمام التوصل لحل سلمي للصراع في البلاد، ولكنها لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن.

يشار إلى أن روسيا وإيران تدعمان نظام الرئيس بشار الأسد، في حين تدعم تركيا المعارضة. والدول الثلاث هي الضامنة لما يعرف بعملية أستانا للسلام والتي أطلقت في يناير من عام 2017 بهدف وضع نهاية للصراع في سوريا.