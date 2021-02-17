‏‏واشنطن: سندفع 200 مليون دولار مستحقات للصحة العالمية في نهاية فبراير

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء أن بلاده ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار بحلول نهاية فبراير الحالي بعد العودة عن قرار دونالد الانسحاب من هذه المنظمة، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

وقال بلينكن، اليوم، خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي حول جائحة كورونا، إن ذلك يشكل ذلك خطوة أساسية إلى الأمام في احترام التزاماتنا المالية كأعضاء في منظمة الصحة العالمية ويعكس التزامنا المتجدد لضمان حصول المنظمة على الدعم الذي تحتاجه لقيادة الاستجابة العالمية للجائحة.