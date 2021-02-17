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رغم الظروف الجوية.. الزراعة: الفريق البحثي يواصل دراسات التربة بصحراء السويس

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رغم الظروف الجوية.. الزراعة: الفريق البحثي يواصل دراسات التربة بصحراء السويس رغم الظروف الجوية.. الزراعة: الفريق البحثي يواصل دراسات التربة بصحراء السويس

مصراوي Masrawy

06:10 م الأربعاء 17 فبراير 2021


كتب- مصراوي:

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بتشكيل فريق بحثي فني لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة للمساحة المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس وتقدر بحوالي 59 ألف فدان.

يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وكلية الزراعة جامعة بنها وجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس وقد تم تشكيل فريق من 28 عضوا من الباحثين والمعاونين.

كما يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح بالعمل على زيادة مساحة الرقعة الزراعية وفي إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء وانطلاقا من التنسيق والتعاون المثمر والبناء بين وزارتي الزراعة والري ومحافظة السويس.

وأكد وزير الزراعة، على أن الفريق البحثي يواصل مهمته في صحراء غرب السويس رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليًا، في إطار جهود القيادة السياسية من أجل زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

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