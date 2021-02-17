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"ماعت" تدين استهداف جماعة الحوثي لمخيمات النازحين في مأرب

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"ماعت" تدين استهداف جماعة الحوثي لمخيمات النازحين في مأرب "ماعت" تدين استهداف جماعة الحوثي لمخيمات النازحين في مأرب

مصراوي Masrawy

06:04 م الأربعاء 17 فبراير 2021


كتب- محمد نصار:

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ما قامت به جماعة الحوثين لمخيمات النازحين في غربي محافظة مأرب الواقعة شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وذلك في سياق تصاعد النزاع الذي استمر أكثر من 10 أيام.

وقامت جماعة الحوثي في 15 فبراير بضرب 4 مخيمات في شرق مدينة مأرب، ونتج عن ذلك إخلاء الموقعين بالكامل، وفي 16 فبراير قامت جماعة الحوثي باستهداف مخيم الزور للنازحين غربي المحافظة بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا وبعدها بساعات قصفت مليشيات الحوثي محيط منطقة "ذنة" التي تقطنها 700 أسرة نازحة.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: نشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المستمر للمدنيين في اليمن والذي يتسبب في تفاقم الحالة الإنسانية، حيث إن حماية المدنيين قاعدة عرفية مترسخة في القانون الدولي الإنساني تطبق في النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية، ويتمتع المدنيون بالحماية من الهجمات، ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية وطوال هذه الفترة".

وفي السياق ذاته، أكدت نورهان مصطفى مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، على أن استهداف المخيمات انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتحديدًا المادة 51 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدات جنيف الرابعة والمادة 13 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الثاني والتي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون السكان المدنيون، هدفًا للهجوم" وكذلك "تُحظر أعمال العنف أو التهديد به التي يكون الغرض الأساسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين".

كما دعت مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني، فريق الخبراء البارزين المعنيين باليمن التابع الأمم المتحدة سرعة التحقيق في الجرائم المرتكبة من جماعة الحوثيين والتي تنهك بشكل واضح وصريح الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين، وحثت أطراف النزاع على الالتزام بتطبيق القواعد القانونية السالف ذكرها.

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