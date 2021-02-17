للانقطاع عن العمل وأحكام قضائية.. إنهاء خدمة 4 موظفين بالأوقاف

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء 17 فبراير، خدمة هيثم مجدي إسماعيل المنتدب من الإدارة العامة للعلاقات الخارجية للعمل بمكتب وكيل الدعوة بديوان عام الوزارة لانقطاعه عن العمل.

يأتي ذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة.

كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كل من:

- عبدالحميد محمد عبدالحميد، إمام وخطيب بأوقاف القليوبية بناء على حكم قضائي.

- حامد حسين عبدالصمد، عامل بأوقاف الإسكندرية بناء على حكم قضائي.

- يوسف سلامة رزق سلامة، عامل بأوقاف الدقهلية بناء على حكم قضائي.

يأتي ذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية والإسكندرية والدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.​