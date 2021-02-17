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"فلكية جدة": القمر يقترن بالمريخ غدًا.. ويُرى بالعين المجردة

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"فلكية جدة": القمر يقترن بالمريخ غدًا.. ويُرى بالعين المجردة "فلكية جدة": القمر يقترن بالمريخ غدًا.. ويُرى بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إنه سيرصد في سماء والوطن العربي، بعد غروب شمس يوم غد الخميس 18 فبراير وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وأوضح أن المريخ يعتبر الكوكب الوحيد اللامع الذي يرصد بداية المساء طوال شهر فبراير الحالي؛ حيث يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية، ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر، ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

وأشار إلى أن المريخ يضيء أمام كوكبة الحمل، وبعد أسبوع في 24 فبراير سيكون قد تحرك أمام كوكبة الثور، وسيبقى المريخ أمامها لمدة شهرين تقريبًا، حتى ينتقل إلى كوكبة التوأمين في 24 أبريل المقبل.

وسيحدث اقتران القمر بالمريخ بالتزامن مع وصول المسبار المتجول (بيرسيفيرانس) التابع لوكالة ناسا إلى الكوكب الأحمر عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية (07:15 مساء بتوقيت غرينتش)، والهبوط في فوهة جيزيرو عند حوالي الساعة 11:55 مساءً بتوقيت السعودية (08:55 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ بهدف جمع عينات من التربة والبحث عن علامات لحياة قديمة. كما ستستخدم التكنولوجيا السمعية والبصرية للسماح برؤية وسماع ما يشبه لمس عالم آخر لأول مرة على الإطلاق، إضافة لتحليق أول مروحية في سماء الكوكب الأحمر.الجمعية الفلكية جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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