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شرطة الرياض تطيح بمقيم يمني ارتكب عدة جرائم نصب واحتيال

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شرطة الرياض تطيح بمقيم يمني ارتكب عدة جرائم نصب واحتيال شرطة الرياض تطيح بمقيم يمني ارتكب عدة جرائم نصب واحتيال
تمثلت في استهداف عملاء البنوك أمام أجهزة الصرف الآلي

شرطة الرياض تطيح بمقيم يمني ارتكب عدة جرائم نصب واحتيال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استهداف عملاء البنوك أمام أجهزة الصرف الآلي من كبار السن والمقيمين، والتحايل عليهم بمساعدتهم على تنفيذ عمليات السحب، واستبدال بطاقات الصرف الآلي بعد حصوله على معلوماتها، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر نقاط البيع وإجراء سحوبات بنكية.


وقد بلغت قيمة العمليات المالية والشرائية بها، (74,900) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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