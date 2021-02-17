في شوط المدربين.. الوحدة يقلب النتيجة أمام الرائد ويسقطه بثلاثية

★ ★ ★ ★ ★

في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قلب الوحدة تأخره بهدف أمام الرائد، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف،

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأربعاء ، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة وصعد للمركز السادس، فيما بقي الرائد على رصيده السابق 19 في المركز الـ14.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؛ حيث كان الرائد هو البادئ في التسجيل عند الدقيقة 15 إثر تسديدة أرضية زاحفة من داخل الصندوق، أرسلها منصور الحربي، استقرت داخل الشباك كهدف أول للرائد اكتفى حارس الوحدة عبد الله العويشير بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بدقيقة، وتحديدًا عند الدقيقة 44 عادل البرازيلي "أنسيلمو" النتيجة للوحدة عند الدقيقة 44 برأسية رائعة.

وفي الشوط الثاني أضاع لاعب الرائد "روني فرنانديز" فرصة تقدم فريقه من خلال ركلة الجزاء الضائعة عند الدقيقة 55 .

ليعود "أنسيلموا" ويعاقب الرائد بهدف ثان للوحدة، بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس "دوخه" عند الدقيقة 65.

ولم يخيب البديل الناجح للوحدة "هيرناني" ظن مدربه حينما زج به في الوقت بدلاً من الضائع ليحرز هدف التعزيز الثالث للفرسان في الدقيقة 4+90.

الوحدة الرائد