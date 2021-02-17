بريطانيا تقترح وقفاً عالميّاً لإطلاق النار لإفساح المجال لتطعيم "كورونا"

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"راب" اعتبره ضروريّاً لإنقاذ الأرواح

اقترحت بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، قراراً على مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار للسماح بحملات التطعيم للوقاية من مرض "كوفيد-19" في مناطق الصراع حول العالم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، للمجلس: "إن وقف إطلاق النار المحلي سيكون ضرورياً لتمكين حملات التطعيم التي ستنقذ الأرواح"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "راب": "إن هذا القرار وهذا المجلس لديه حقًّا فرصة للمساعدة في توزيع اللقاحات على المجتمعات الأكثر ضعفاً على وجه الأرض".بريطانيا فيروس كورونا الجديد