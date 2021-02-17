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بيان رسمي.. إجراء عاجل من المتحدة ضد خطأ تحريري على شاشة "أون تايم سبورتس"

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بيان رسمي.. إجراء عاجل من المتحدة ضد خطأ تحريري على شاشة "أون تايم سبورتس" بيان رسمي.. إجراء عاجل من المتحدة ضد خطأ تحريري على شاشة "أون تايم سبورتس"

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05:34 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن إدارة المتابعة على القنوات التابعة للمجموعة رفعت تقريرًا عاجلًا عن خطأ تحريري تم رصده على قناة "أون تايم سبورتس"، يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وقال صالح، في بيان اليوم: "بعرض هذا التقرير على إدارة المجموعة برئاسة تامر مرسي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة، كما تم تحويل المسؤولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة".

​وأكد صالح على اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ، حتى وإن كان فرديًا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي .

وأكد على أن مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية، وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية.​

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