أخبار عاجلة

اشتباكات في طرابلس الليبية على خلفية محاولة اغتيال باشاغا -
بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المفوضية الأوروبية: الحدود المغلقة لم تمنع انتشار كورونا

Print
المفوضية الأوروبية: الحدود المغلقة لم تمنع انتشار كورونا المفوضية الأوروبية: الحدود المغلقة لم تمنع انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

05:47 م الأربعاء 17 فبراير 2021

بلجيكا - (أ ش أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الموجة الأولى من جائحة كورونا أظهرت عجز محاولات وقف انتشار العدوى بواسطة غلق حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، وفقا لقناة " اليوم" : "لعلكم تتذكرون قيودًا كثيرة تم فرضها على الحدود الربيع الماضي، في بداية الوباء؛ لقد استخلصنا درسا حينذاك مفاده أن الحدود المغلقة لم تمنع الفيروس من الانتشار، غير أنها أحدثت مشاكل كثيرة"؛ مضيفة أن: "الفيروس علمنا أن غلق الحدود لا يوقفه لكننا نشاهد تجاوزات كثيرة".

وقالت إنه على الاتحاد الأوروبي إيجاد توازن بين حماية الصحة العامة وصون حرية التنقلات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أغلق حدوده الخارجية أواسط شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد على مدار نحو ثلاثة أشهر (حتى منتصف يونيو)، فيما لا يزال حظر الرحلات "غير الضرورية" (حتى داخل التكتل) قائمًا في بعض الدول الأوروبية حتى الآن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

الاتحاد الأوروبي يجدد تهديده بفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

شبكة عيون الإخبارية