المفوضية الأوروبية: الحدود المغلقة لم تمنع انتشار كورونا

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بلجيكا - (أ ش أ)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الموجة الأولى من جائحة كورونا أظهرت عجز محاولات وقف انتشار العدوى بواسطة غلق حدود الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "لعلكم تتذكرون قيودًا كثيرة تم فرضها على الحدود الربيع الماضي، في بداية الوباء؛ لقد استخلصنا درسا حينذاك مفاده أن الحدود المغلقة لم تمنع الفيروس من الانتشار، غير أنها أحدثت مشاكل كثيرة"؛ مضيفة أن: "الفيروس علمنا أن غلق الحدود لا يوقفه لكننا نشاهد تجاوزات كثيرة".

وقالت إنه على الاتحاد الأوروبي إيجاد توازن بين حماية الصحة العامة وصون حرية التنقلات.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أغلق حدوده الخارجية أواسط شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد على مدار نحو ثلاثة أشهر (حتى منتصف يونيو)، فيما لا يزال حظر الرحلات "غير الضرورية" (حتى داخل التكتل) قائمًا في بعض الدول الأوروبية حتى الآن.