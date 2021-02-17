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الرئيس النيجيري يأمر بتأمين الإفراج الفوري عن الطلاب والمعلمين المختطفين

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الرئيس النيجيري يأمر بتأمين الإفراج الفوري عن الطلاب والمعلمين المختطفين الرئيس النيجيري يأمر بتأمين الإفراج الفوري عن الطلاب والمعلمين المختطفين

مصراوي Masrawy

05:39 م الأربعاء 17 فبراير 2021

نيجيريا - (أ ش أ)

وجه الرئيس النيجيري محمد بخاري، الأجهزة الأمنية بتأمين الإفراج الفوري عن الطلاب والمعلمين المختطفين في وقت مبكر اليوم من مدرسة عامة في ولاية النيجر وسط غرب البلاد.

وجاء توجيه الرئيس النيجيري في بيان أصدره على لسان المتحدث باسمه جاربا شيهو، حيث أكد أن رجال مسلحين كانوا يرتدون زي الجيش اقتحموا مدرسة حكومية في منطقة كاجارا الحكومية المحلية بولاية النيجر، وبعد ذلك اختطفوا عدد غير مؤكد بعد من الموظفين والطلاب، ونقلوهم إلى الغابة.

وأوضح المتحدث أن الرئيس بخاري تلقي تقارير عن الهجوم، ثم أصدر تعليماته للقوات المسلحة والشرطة بضمان العودة الفورية والآمنة لجميع المختطفين، كما أرسل الرئيس فريقًا من رؤساء الأمن إلى منطقة مينا بولاية النيجر لتنسيق عملية الإنقاذ والاجتماع بمسؤولي الولاية وقادة المجتمع، فضلاً عن أولياء الأمور وموظفي المدرسة.

وأكد الرئيس بخاري، في بيانه، دعمه للقوات المسلحة النيجيرية في كفاحها الشجاع ضد الإرهاب وأعمال قطع الطرق، وحثها على بذل كافة جهودها لوضع حد لهذه المأساة المتكررة وتجنب مثل هذه الهجمات الجبانة على المدارس في المستقبل بالبلاد.

يشار إلى أنه سبق لجماعة "بوكو حرام" أن اختطفت العشرات من التلاميذ في شهر أغسطس الماضي في حادثة متكررة في نيجيريا، حيث تنشط هذه الجماعة في شمال شرقي نيجيريا منذ أكثر من 10 سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.

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