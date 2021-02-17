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محمد خيران.. من الغناء في مخرج طوارئ ببناية سكنية إلى فرقة أوبرا إيطالية

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أكد أنه عاد للسعودية لنقل خبرته لأبناء بلده

محمد خيران.. من الغناء في مخرج طوارئ ببناية سكنية إلى فرقة أوبرا إيطالية

محمد خيران، شاب سعودي في عقده الثاني يمتلك موهبة صوتية مدفونة سعى إلى تنميتها وتطويرها، ولم يستسلم للصعوبات والتحديات التي واجهته، ليصبح فيما بعد أول سعودي وعربي ينضم إلى فرقة أوبرالية إيطالية محترفة.

وكان يتدرب على غناء الأوبرا بجانب سلم مخرج الطوارئ بإحدى البنايات، وبعد فترة أصبح يسجل في الاستوديو إلى أن احترف الغناء الأوبرالي منذ عمر مبكر.

وكشف خيران لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc1 الصعوبات التي واجهها في بداياته من ناحية المجتمع والعادات والتقاليد، وخاصة أهله الذين كانوا غير متقبلين للفكرة تماما.

وأضاف: "لكن أصررت على سماع الصوت بداخلي وتلبيته وبعدها انطلقت للمشاركة في حفلات كثيرة، وحظيت بتفاعل وإشادات إيجابية من الناس ومنها انطلقت للعالمية".

وبعد أن شارك محمد في دور رئيسي بفرقة إيطالية وحصل على عضويتها أصبح يقدم دورات ودروس لكل الهواة في فن الأوبرا، رغم أن بدايته كانت في مخرج طوارئ.

وعن هذه الفترة تحدث قائلا: "مرحلة الاحتراف قادتني إلى روما العاصمة الإيطالية قلب الأوبرا، وكنت عضواً رئيسياً في فرقة أوبرالية وأصبحت أول عربي وسعودي عضواً فيها والمغني الرئيسي أيضاً".

وأردف: "عدت إلى بلدي ، وأحب أن أقدم الخبرة التي اكتسبتها لجميع أبناء وطني".

محمد خيران.. من الغناء في مخرج طوارئ ببناية سكنية إلى فرقة أوبرا إيطالية

محمد خيران.. من الغناء في مخرج طوارئ ببناية سكنية إلى فرقة أوبرا إيطالية

شاب سعودي محمد خيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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