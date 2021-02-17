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: مقاتلتان تعترضان طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

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روسيا: مقاتلتان تعترضان طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود : مقاتلتان تعترضان طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

مصراوي Masrawy

05:36 م الأربعاء 17 فبراير 2021

- (أ ش أ)

اعترضت مقاتلتان روسيتان من طراز (سوخوي-27) اليوم الأربعاء، مجموعة من الطائرات الحربية الفرنسية فوق البحر الأسود، وقامت بمرافقتهم لعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

وأشار المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن محطات الرادار الروسية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود قد رصدت اليوم، أهدافا طائرة تقترب من الحدود الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف البيان: "حلقت مقاتلتان من طراز (سو-27) تابعتان للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية، من أجل التعرف على الأهداف وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

وتعرف طاقما المقاتلتين على الأهداف الطائرة وتبين أنها طائرات تابعة للقوات الجوية الفرنسية، من بينها طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه إس-135" وطائرتان "ميراج-2000". و قامت المقاتلتان بمرافقتهم فوق البحر الأسود.

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