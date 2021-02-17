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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران السبت المقبل

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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران السبت المقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران السبت المقبل

مصراوي Masrawy

05:33 م الأربعاء 17 فبراير 2021

فيينا - (د ب أ)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مدير الوكالة رافائيل جروسي، سيزور إيران يوم السبت المقبل، للضغط من أجل الوصول إلى المنشآت النووية في الوقت الذي تتحرك فيه إيران للحد من عمليات التفتيش الخارجية.

وقال متحدث باسم الوكالة، إن الخطوة التي تعتزم إيران اتخاذها، والتي يمكن أن تصبح سارية يوم الثلاثاء المقبل، سيكون لها تأثير خطير على أنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد.

وأضاف أن جروسي سيلتقي بكبار المسؤولين للبحث عن "حل مقبول للطرفين" يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عملها في إيران.

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