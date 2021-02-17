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تقر الانتقال للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت"

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روسيا تقر الانتقال للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت" تقر الانتقال للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت"

مصراوي Masrawy

05:30 م الأربعاء 17 فبراير 2021

- (أ ش أ)

وافقت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن نص التسجيل في سجل الموافقات على إجراء التجارب السريرية: "سبوتنيك -لايت 2021 تجربة علمية سريرية دولية، متعددة المراكز ومسيطر عليها من المرحلة الثالثة لتقييم الفعالية والقدرة على ضمان المناعة والأمان للقاح بيولوجي ناقل من نوع "سبوتنيك لايت" في مجموعات متوازية في الوقاية من العدوى".

ووفقًا للسجل، يجب أن تنتهي المرحلة الثالثة في 28 يناير عام 2022.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية أعطت إذنا بإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وصرح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديميترييف، في وقت سابق، بأن "سبوتنيك في" هو ليس تسمية لدواء واحد، ولكنه تسمية لقاعدة لقاحات.

ووفقًا له، فإن "سبوتنيك لايت" مخصص بشكل أساسي للتوريد إلى الأسواق الخارجية - حيث توجد بؤر وبائية قوية - أما في روسيا، فسيكون اللقاح "سبوتنيك في" هو اللقاح الرئيسي.

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مصراوي Masrawy

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