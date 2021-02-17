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شكري: زيارة الوفد المصرى لليبيا لاستكشاف إمكانية استئناف التواجد بطرابلس وبنغازي

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شكري: زيارة الوفد المصرى لليبيا لاستكشاف إمكانية استئناف التواجد بطرابلس وبنغازي شكري: زيارة الوفد المصرى لليبيا لاستكشاف إمكانية استئناف التواجد بطرابلس وبنغازي

مصراوي Masrawy

05:29 م الأربعاء 17 فبراير 2021

- (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري انه تم ايفاد وفد من أجهزة الدولة المختلفة ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية إلى ليبيا لاستكشاف مدى إمكانية استئناف التواجد المصرى فى العاصمة الليبية طرابلس وايضا التواجد القنصلى فى بنغازى، مشيرا إلى وجود تشاور تم على مستوى وزارة الخارجية الليبية ومشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة خلال زيارة الوفد المصري لتناول مجمل الأوضاع الأمنية حاليا فى طرابلس وبنغازى.

وقال شكري ردًا على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده اليوم الاربعاء مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشي، إن التطورات الدولية التى نشهدها بخصوص الأزمة الليبية وانتخاب سلطة تنفيذية تعمل على عقد الانتخابات فى ديسمبر القادم بالإضافة إلى الجهود المتوالية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لرعاية العملية السلمية ووقف اطلاق النار والتوصل إلى تفاهم بين القيادات العسكرية وفى اطار المشاورات ايضا الخاصة بالتعديلات الدستورية والتفاعل مع الاطراف الدولية المهتمة بالشان الليبى، دعت إلى أن توسع مصر من اتصالاتها مع الاشقاء فى ليبيا لاستمرار رعاية المسار السلمى والتعاون مع المبعوث الاممى لانجاح الخطوات لاستعادة الإستقرار والانتهاء من الازمة واستمرار عدم لجوء أى من الاطراف أى من الاطراف لاى عمل عسكرى.

وأوضح أن مصر ترتبط بعلاقات خاصة مع الشعب الليبى ولا تدخر جهدا لتحقيق مصالحهم.. مؤكدا أن مصر سوف تظل منخرطة بقوة فى الشان الليبى لمصلحة الليبيين انفسهم، فمصر ليس لديها مصلحة فى ليبيا.

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