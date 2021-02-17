"على مدار عام".. النيابة العامة تعلن تدوين كل قضاياها إلكترونيا

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة، عن كتابة تحقيقاتها إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية.

وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم الأربعاء، أن النائب العام اختتم استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنه بتلك المناسبة أكدت كافَّةُ النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على الحاسوب، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بتدوين كافَّة التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا.

كان النائب العام أمر إدارة النيابات بمكتب النائب العام بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال النيابة العامة.