"اشترت ذهب بالفلوس".. سيدة تسرق حافظة مواطن والنيابة تحقق

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

تحقق نيابة عابدين، مع سيدة بتهمة سرقة حافظة نقود أحد المواطنين، بداخلها (3 فيزا كارد) واستخدامها في عمليات سحب أموال من حسابه الخاص، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، تم ضبطها.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة حافظة النقود الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالي- 3 فيزا كارد - بطاقة الرقم القومي- كارنية خاص بالشركة محل عمله)، وتلقيه عدة رسائل على هاتفة المحمول من البنك تفيد سحب مبلغ مالي من الحساب الخاص به من ماكينة الصراف الآلي الكائنة بمنطقة الحلمية الجديدة دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنه نظراً لعلمها بتواجد المجني عليه بمفرده بالشقة محل سكنه وترددها عليه لقضاء بعض المستلزمات الشخصية له مقابل مبالغ مالية، وسابقة قيام المجني عليه بإخبارها بالرقم السري الخاص بالفيزا كارد خاصته اختمر في ذهنها فكرة سرقته، حيث توجهت للشقة محل سكن المجني عليه لقضاء بعض المستلزمات له، وفي سبيل ذلك قامت بشراء زجاجة مياه غازية ووضعت بداخلها قرص من عقار مخدر وإعطائها للمجني عليه وعقب فقده للوعي قامت بالاستيلاء على المسروقات، ولاذت بالفرار، وعقب ذلك توجهت لماكينة الصراف الآلي وتمكنت من سحب المبلغ المالي المستولى عليه.

تم بإرشاد المتهمة، ضبط حافظة النقود المستولي عليها وبداخلها كافة المسروقات وكذا ضبط (خاتم ذهب) أقرت بشرائه من متحصلات الواقعة وإنفاقها باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بارتكاب الواقعة.