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"القصير" يكلف أجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية

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"القصير" يكلف أجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية "القصير" يكلف أجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أجهزة الوزارة، بالمتابعة المستمرة، لآثار التقلبات المناخية الحالية على مختلف الزراعات والمشروعات المرتبطة بالزراعة بكافة المناطق والمحافظات مع تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين والفلاحين في هذه الظروف.

وأصدر القصير منشورًا رسميًا تم تعميمه على كافة رؤساء المراكز البحثية، ورؤساء القطاعات والهيئات، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين.

وكلف وزير الزراعة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كافة الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات في الأعمال اللازمة في مثل هذه الظروف.

وشدد القصير على تكثيف المتابعة وتقديم النصائح والتوصيات الفنية والإرشادية على أرض الواقع وتقييم أي آثار قد تترتب على هذه الحالة والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإرشادية لضمان عدم حدوث أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن التقلبات في ظروف الطقس مع ضرورة، مع إصدار تقارير مفصلة حول ما يتم على أرض الواقع بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

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