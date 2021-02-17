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التنمية المحلية: غلق وتشميع مخازن وورش مخالفة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس

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التنمية المحلية: غلق وتشميع مخازن وورش مخالفة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس التنمية المحلية: غلق وتشميع مخازن وورش مخالفة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس

مصراوي Masrawy

04:53 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

بدأت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة منذ أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة شن حملات على المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وحي السلام أول، وسيتم تنظيم حملات على مدار عدة أيام لغلق المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بتلك المنطقة والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتعوق حركة السكان.

وأضاف أن المحافظة بدأت من أمس الثلاثاء حملاتها، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 4 مخازن للأقمشة، كما تم رفع عدادات الكهرباء عن عدد آخر من المخازن.

وأشار شعراوي، إلى أنه تم رفع كميات كبيرة من الأقمشة، كان أصحاب المخازن والورش يشغلون بها الجوانب الفارغة بين العقارات، وهو ما كان يعرقل حركة المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم أيضا تشميع عدد من الشقق السكنية التي تم تحويلها إلى ورش ومخازن بالمخالفة، لافتاً إلى استمرار الحملات لعدة أيام في تلك المنطقة.

ونوه شعراوي، بأن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة سيقوم بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لضمان عودة المخالفات مرة أخرى ومراجعة التراخيص الصادرة للمخازن والورش والمصانع الموجودة أسفل عقارات تلك المنطقة المشار إليها والشقق السكنية التي تم تحويلها إلى ورش ومخازن بتلك العقارات.

وأكد الوزير، على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات لمخازن أو مصانع أو ورش غير مرخصة في العقارات السكنية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حرصاً على حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وقاطني العقارات.

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