مستشفى "الخازندارة العام" يعلن نجاحه في إجراء جراحات التشوهات الخلقية للأطفال

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

نجح مستشفى الخازندارة العام، في إجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة لإصلاح التشوهات الخلقية في الأطفال مثل إصلاح تشوهات مجرى البول والإحليل السفلي والشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق، وسط سعادة من أهالي الأطفال.

وقال الدكتور وحيد الشال مدير عام المستشفى، إن المستشفى يستقبل الحالات الجراحية في الأطفال بصفة مستمرة، بإشراف الدكتور إسلام مخلوف اخصائي جراحات الأطفال وحديثي الولادة والتشوهات الخلقية، بفحص الحالات وتجهيزها وإجراء العمليات الجراحية لهم.

وأوضح في بيان اليوم، أنه يوجد بالمستشفى وحدة إنعاش للقلب والعمليات الصغرى، لافتا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ جاهز لاستقبال كل حالات الطوارئ، ويحتوي على 5 أسرة للكشف.

وقال الشال، ان العمليات مجهزة لإجراء جميع الجراحات التخصصية، ويوجد بالمستشفى 4 غرف عمليات بها جميع الآلات وأجهزة التخدير الحديثة ومناظير المسالك والجهاز الهضمي، ويعمل بها أطباء متميزون في الجراحة والنسا والتخدير والأنف والأذن، لافتا الي وجود وحدة غسيل كلوي بها 9 أسرة وتخدم 18 مريض يوميًا.

وأشار إلى أن المستشفى بها قسم حضانات مقسم إلى وحدتين بكل منهما 5 حضانات وكبسولة لعلاج الصفراء ومختلف أمراض المبتسرين، مع قسم الأشعة للسونار والدوبلر والإيكو بالإضافة للأشعة العادية.

بدوره، قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن خطة تطوير مستشفى الخازندارة العام تهدف لزيادة أسرة الغسيل الكلوي والعناية وإدخال مناظير جميع التخصصات، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

يذكر ان المستشفي تخدم حوالي مليون مواطن من شبرا وضواحيها، وتقدم الخدمات الطبية من خلال العيادات الخارجية في جميع التخصصات.