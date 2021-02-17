"الأطباء" تدعم مشروع قانون ضم ضحايا الفريق الطبي لصندوق تكريم الشهداء

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء الفريق الطبي المخاطبين بهذا القانون.

وأضافت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء: "نثمن تلك الخطوة، ونطالب جميع نواب الشعب بالبرلمان من كافة الأحزاب، والمستقلين، بدعم هذا المشروع وسرعة إقراره، تقديراً لتضحيات هؤلاء الشهداء بأرواحهم ورعاية لأسرهم وذويهم".

وكان النائب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لمساواة ضحايا ومصابي الفرق الطبية بضحايا ومصابي الجيش والشرطة.