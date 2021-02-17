أخبار عاجلة

بسبب اضطراب نفسي .. انتحار شاب بالقليوبية -
​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تجديد التعاقد مع 36 ألف معلم -
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الأطباء" تدعم مشروع قانون ضم ضحايا الفريق الطبي لصندوق تكريم الشهداء

Print
"الأطباء" تدعم مشروع قانون ضم ضحايا الفريق الطبي لصندوق تكريم الشهداء "الأطباء" تدعم مشروع قانون ضم ضحايا الفريق الطبي لصندوق تكريم الشهداء

مصراوي Masrawy

04:47 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء دعمها لمشروع القانون المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لضم شهداء الفريق الطبي المخاطبين بهذا القانون.

وأضافت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء: "نثمن تلك الخطوة، ونطالب جميع نواب الشعب بالبرلمان من كافة الأحزاب، والمستقلين، بدعم هذا المشروع وسرعة إقراره، تقديراً لتضحيات هؤلاء الشهداء بأرواحهم ورعاية لأسرهم وذويهم".

وكان النائب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لمساواة ضحايا ومصابي الفرق الطبية بضحايا ومصابي الجيش والشرطة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

وزير البيئة: مشروع وحدات البيوجاز يوفر فرص عمل بالريف المصري- صور

شبكة عيون الإخبارية