مواطن رداً على "كهرباء مكة": فرعكم أخطأ التصرف بنقل أعمدة الضغط العالي

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أكد مطالبته بالوقوف ميدانياً لمعرفة تفاصيل القضية

بعد أن طالب المواطن سلطان البقمي عبر "سبق" أن يصل صوته إلى المسؤولين بشركة الكهرباء بمنطقة مكة المكرمة، للنظر في شكواه بعين الاعتبار؛ ليتم على ضوء ذلك نقل أعمدة بها محول للضغط العالي بعيداً عن منزله وإعادتها إلى موقعها الأساسي الذي ليس بالبعيد، وفق ما أظهرته الصورة من موقع الحدث، قال رداً على مدير شركة الكهرباء بالطائف المهندس تركي الحميدي، "فرعكم بمحافظة تربة أخطأ التصرف بنقل أعمدة كانت مثبتة في موقعها الأساسي ونقلها أمام منزلي، مما أدى إلى التشوه البصري في الواجهة الأمامية بتصرفات غير مقبولة وعشوائية وأنتم لم تبعدوا الضرر عني".

وأكد أنه منذ أن تقدم بالشكوى رقم 962 وتاريخ 1442/5/6هـ إلى مدير شركة الكهرباء بالطائف، لم يستجد شيء حتى اليوم، وأنه لا زال يطالب بوقوف ميداني للمختصين بالشركة بدلاً من التجاهل للشكوى واستمرار إلحاق الضرر به وعدم إنصافه ومحاسبة من أخطأ.

وكانت "سبق" قد تابعت شكوى المواطن "البقمي" ونشرت تقريراً بعنوان "مواطن يطالب بتدخل المعنيين بعد نقل أعمدة ومحول للضغط العالي أمام منزله" وتضمن الإشارة فيه إلى نقل المقاول المتعاقد مع شركة الكهرباء بتربة، أعمدة بها محول للضغط العالي من موقعها الأساسي والمثبتة فيه منذ فترة سابقة إلى أمام منزل "المواطن" مما أثار استياءه من هذه التصرفات التي اعتبرها بغير المقبولة، مما دعاه إلى تقديم ولم يتم النظر فيها بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجهه بتصرفات فردية وغير مقبولة، ولا يعلم ما هو المسوغ النظامي الذي اعتمد عليه لنقل أعمدة الكهرباء ومحول الضغط العالي من الموقع المحدد وفق كروكيات معتمدة سابقة إلى موقع ليس بالبعيد، بل يتجاوزه بعدد من المترات، ويكلف الشركة مبالغ مالية، حيث إن عملية النقل لا تتم إلا برسوم مدفوعة ولا تتم بالمجاني.

يُشار إلى أن رد مدير شركة الكهرباء بالطائف المهندس تركي الحميدي بما هو نصه إن "شكوى المواطن تمت مراجعتها، وإن الأعمدة خارج صك الملكية الخاصة به، وتم إنشاؤها وفق التصاريح النظامية وطبيعة الشبكة بالمنطقة ولا يوجد أي ضرر عليه وتم إفهامه بذلك".

شركة الكهرباء منطقة مكة المكرمة