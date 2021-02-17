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محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

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محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني لمواجهة تداعيات الطقس السيئ محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

04:46 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد ميدانيًا للتأكد من قيام بالوعات الأمطار وتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمعها وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كانت محافظة القاهرة قد رفعت درجة الاستعدادات لسرعة التعامل مع موجة التغييرات الجوية المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورة والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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