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كورونا في العراق.. 3575 إصابة جديدة و12 وفاة و1236 حالة شفاء

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كورونا في العراق.. 3575 إصابة جديدة و12 وفاة و1236 حالة شفاء كورونا في العراق.. 3575 إصابة جديدة و12 وفاة و1236 حالة شفاء
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا في العراق.. 3575 إصابة جديدة و12 وفاة و1236 حالة شفاء

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 653557 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13204، فيما تم تسجيل 1236 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 611036 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29317, منهم 296 يرقدون في غرف العناية المركزة.العراق الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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