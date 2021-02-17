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إدارة "بايدن" لن تغير موقفها من "حزب الله": سيظل منظمة إرهابية

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إدارة "بايدن" لن تغير موقفها من "حزب الله": سيظل منظمة إرهابية إدارة "بايدن" لن تغير موقفها من "حزب الله": سيظل منظمة إرهابية
"غريفيث" أكدت مساعي واشنطن للحد من تدخل إيران في المنطقة

إدارة

ذكرت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تغير موقفها وسياستها تجاه ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مؤكدة أنه سيظل منظمة إرهابية؛ بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وقالت "غريفيث" في لقاء عبر فضائية "أم تي في" اللبنانية: "نسعى للحدّ من التدخل الإيراني في المنطقة سواء في لبنان أو في اليمن".

وأضافت: "ما يهمنا في لبنان هو أن تكون الجديدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، وقرار تشكيلها يعود إلى الشعب اللبناني".

بينت المتحدثة أن بلادها تتشارك مع فرنسا في هدف تقوية لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وفيروس كورونا.المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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