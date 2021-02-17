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اشتية: نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية غير مسبوقة دوليا

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اشتية: نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية غير مسبوقة دوليا اشتية: نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية غير مسبوقة دوليا

مصراوي Masrawy

04:34 م الأربعاء 17 فبراير 2021

رام الله - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء إن نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية تعد غير مسبوقة بين الدول التي تعتمد السجل الانتخابي بدل السجل المدني في التحضير لانتخاباتها.

وأشاد اشتية ، في بيان ، ببلوغ نسبة تسجيل الناخبين ممن يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها تباعا في مايو ويوليو المقبلين حاجر الـ93%.

واعتبر أن النسبة "تعكس توق الناخبين وتعطشهم، لا سيما فئة الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وممارسة حقهم باختيار ممثليهم ورسم ملامح مستقبلهم عبر المشاركة في العملية الديمقراطية التي تقوم على أسس من الحرية والتعددية السياسية والشراكة الوطنية".

وجدد اشتية استعداد لتسخير كل ما لديها من إمكانيات والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاح هذا العرس الوطني.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية صباح اليوم إغلاق باب تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، بشقيها التشريعية والرئاسية.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل 421 ألف مواطن ومواطنة، ليبلغ العدد الكلي للمسجلين 622ر2 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة 93.3% من أصحاب حق التسجيل.

وأعلنت اللجنة أنها ستبدأ عملية إدارة وتنقيح بيانات المسجلين، والاستعداد لمرحلة النشر والاعتراض التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

من جهته صرح الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم بأن تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة "دليل على الرغبة الشعبية العارمة لممارسة حقها في اختيار من يمثلها".

وقال قاسم، في بيان صحفي، إن "تحديث السجل الانتخابي بنسبة كبيرة يشير إلى وعي الشعب الفلسطيني الكامل بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وأنها ستكون عملية جادة".

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