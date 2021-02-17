حفاظًا على الزوار والحيوانات.. إخلاء حديقة الحيوان بالجيزة من الجمهور بسبب الطقس السيئ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إخلاء حديقة الحيوان بالجيزة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف رجائي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن السبب في عملية الإخلاء هو الخوف من سقوط أجزاء من الأشجار القديمة الموجودة في الحديقة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على حياة الزوار والحيوانات.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بأن حديقة الحيوان اتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع الأمطار والعاصفة وفق الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى رش مبايت الحيوانات وعدم إغلاق المبيت.

ولفت رجائي إلى تشديد الرقابة على الزراف وإنسان الغابة؛ نظرًا لحساسية الزراف وكبر عمر إنسان الغاب، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستيك والتندات الخشبية.

جدير بالذكر أن مصر تشهد حالة من الطقس السيئ منذ أمس وتستمر، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، حتى بعد غدٍ.