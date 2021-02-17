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النظام السوري وإسرائيل يتبادلان أسرى

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النظام السوري وإسرائيل يتبادلان أسرى النظام السوري وإسرائيل يتبادلان أسرى
تتوسط بين الطرفين

النظام السوري وإسرائيل يتبادلان أسرى

ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، اليوم (الأربعاء) أن عملية تبادل للأسرى بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي ستتم بوساطة روسية قريبا.

وبينت "سانا" أنه "يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري من السجون الإسرائيلية، عبر وساطة روسية، مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وتحديدًا إلى القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها".

من جهتها أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى "دعوة عاجلة وجهت أمس لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررًا، يتعلق بقضية إنسانية سرية مرتبطة بسورية، وساعدت روسيا في تنسيقها"؛ وفقاً لـ"الحرة".وكالة أنباء النظام السوري سانا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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