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"المعجب" يختتم جولته التفقدية لمقرات النيابة في محافظات نجران

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تفقد العمل الجزائي وافتتح دوائر النيابة في بدر الجنوب وخباش

اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الأربعاء، زيارته التفقدية لمقرات النيابة العامة في منطقة نجران، رفقة عدد من مسؤولي النيابة.

استهل النائب العام جولته بفرع النيابة العامة في نجران، والتقى رؤساء نيابات المنطقة، ورؤساء جهات الضبط.

وتفقد سير العمل الجزائي في المنطقة، والآليات التي تعمل بها كل جهة في معالجة القضايا، والخطط التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بشكل متقن وسريع، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -.

كما تضمنت الزيارة افتتاح دوائر النيابة في محافظتي بدر الجنوب وخباش؛ حيث وجه النائب العام منسوبي النيابة العامة بمضاعفة الجهود وتطوير الأداء الوظيفي، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، داعيًا أعضاء النيابة لتكثيف العمل والتعاون فيما بينهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وتُعدّ هذه الجولة استكمالًا للجولات التفقدية على مناطق المملكة التي بدأها النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان.

النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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