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نائب وزير التعليم: الأسرة والمدرسة أساس التوعية ضد العنصرية والتنمر

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نائب وزير التعليم: الأسرة والمدرسة أساس التوعية ضد العنصرية والتنمر نائب وزير التعليم: الأسرة والمدرسة أساس التوعية ضد العنصرية والتنمر

مصراوي Masrawy

04:10 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن العنصرية مرض يصيب المجتمعات والعقول المظلمة؛ وهو فعل شنيع لا يتوافق مع أي من المبادئ الإنسانية أو الأديان السماوية.

وأضاف حجازي، في تصريحات أدلى بها على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، أنه على الإنسان السوي أن ينبذ هذا الفعل بشكل واضح وصريح، وأن يكون إيجابيًّا في التأثير على مَن حوله.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أنه لا يجوز ولا يصح ولا يحق أن يتم استخدام هذا السلوك الدخيل على مجتمعنا في الهزار السخيف أو التنمر على لاعب أو لاعبة أو أي شخص بناء على لونه أو دينه أو عرقه أو جنسه؛ لما له من تأثير على قواعد وثوابت المجتمع.

وأوضح حجازي أن الأسرة والمدرسة هما أساس التوعية، ودورهما مهم للغاية في هذا الشأن، مؤكدًا أن التعلم هو بناء إنسان ناضج قادر على المساهمة في بناء مجتمع ناجح ومتكامل وسوي وليس فقط شخصًا قادرًا على تحقيق أكبر قدر من المعرفة.

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