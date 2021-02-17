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المغرب: استثمارات جديدة بقيمة مليار و100 مليون دولار توفر آلاف فرص العمل

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المغرب: استثمارات جديدة بقيمة مليار و100 مليون دولار توفر آلاف فرص العمل المغرب: استثمارات جديدة بقيمة مليار و100 مليون دولار توفر آلاف فرص العمل

مصراوي Masrawy

04:02 م الأربعاء 17 فبراير 2021

الرباط - أ ش أ
وافقت لجنة الاستثمارات التي يرأسها رئيس المغربية، اليوم الأربعاء، على مشاريع اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي حوالي 110 مليون دولار.
وذكر بيان للجنة أن الاجتماع الذي عقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بحث ووافق على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار توفر 3500 فرصة عمل مباشر و5819 فرصة عمل غير مباشرة.
وجاء توزيع الاستثمارات حسب القطاعات؛ حيث يتصدر قطاع السياحة والترفيه باستثمارات يبلغ حجمها 300 مليون و290 الف دولار، بنسبة 29% من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 200 مليون و470 ألف دولار، بنسبة تتعدى 22%.
ويأتي قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 200 مليون و270 ألف دولار، بنسبة 20% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه 200 مليون دولار، بنسبة 18% في المائة.
وأضاف البيان أن القطاع الصناعي يأتي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 100 مليون و250 ألف دولار بنسبة 11% من مجموع الاستثمارات المخططة.
وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 700 مليون و450 ألف دولار، بنسبة تناهز 66%، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
وتأتي في المرتبة الثانية الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه 200 مليون دولار، بنسبة تتجاوز 17% من مجموع الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، فيما تأتي الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم 100 مليون و44 ألف دولار.

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